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المرأة
ما سبب ابتعاد ميس حمدان عن الساحة الفنية في الفترة الماضية؟
Lebanon 24
18-07-2024
|
23:00
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كشفت الفنانة ميس حمدان سبب غيابها عن الوسط الفني واتجاهها الى عالم التجارة والاعمال.
واوضحت ميس لـ"لها" انها "ابتعد عن الفن بسبب اتجاهها الى عالم البيزنس، حيث اطلقت براند للأزياء".
وقالت: "الأمر أخذ الكثير من وقتي وتطلّب مني تركيزاً ومجهوداً كبيرين"، مضيفة: "أنا لستُ من الأشخاص الذين يطلبون من منتج أو مخرج ترشيحي لأدوار".
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وكانت ميس قد كشفت عن كواليس عودتها الى الساحة الفنية من خلال أغنيتها الجديدة "زلزال في قلبي"، والتي طرحتها أخيراً.
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