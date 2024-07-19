أسيل عمران تنتظر عرض أول أفلامها في السينما المصرية.. إليك تفاصيله

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تنتظر النجمة السعودية أسيل عمران، عرض فيلم "ضي"، الذي يُعد أول تجربة سينمائية لها في مصر، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الفن.وشاركت أسيل عبر حسابها في "إنستغرام"، صورتين من كواليس تصوير العمل؛ تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، مرفقة بتعليق "الحمد لله انتهينا من تصوير فلم #ضي. كما وجّهت الشكر لطاقم العمل الذي جرى تصويره طيلة السنوات الـ4 الماضية.ووفق الصور التي نشرتها أسيل في أوقات مختلفة، فإن الفيلم جرى تصويره في مواقع عدة، منها أسوان والجيزة الجديدة، في وقت ذكرت تقارير محلية أن عدد المواقع التي صوّر فيها أبطال "ضي" بلغ نحو 50 موقعاً.ويروي الفيلم قصة مراهق مصري نوبي "عدو الشمس"، يخوض رحلة لا تخلو من السحر والجمال مع عائلته عبر محافظات مصر.وفي وقت سابق وجّه المخرج كريم الشناوي رسالة بمناسبة انتهاء تصوير الفيلم، تحدّث فيها عن التحديات التي واجهها صُنّاع العمل طيلة الفترة الماضية.وقال الشناوي: انتهى جزء مهم من رحلة الفيلم. أيام تصوير شاقة جدًا لم تكن لتحدث لولا الناس الذين دعموا هذا المشروع بكل حب وإخلاص، وحولوا سيناريو كان في وجهة نظر البعض مستحيل التنفيذ إلى فيلم.وأضافت "لا توجد كلمات شكر وامتنان كافية لكل صُنّاع وشركاء الفيلم، وأتمنى أن تكون النسخة النهائية من الفيلم تحمل من روح وصدق وشغف صُنّاعه. شكرًا لكل صُنّاع (ضي) أمام وخلف الكاميرا، ولكل من دعم الفيلم بظهور أو نصيحة أو حتى كلمة تشجيع لاستكمال "سيرة أهل الضي".يذكر أن فيلم "ضي" من بطولة وجه جديد هو بدر محمد، إلى جانب النجمة السعودية أسيل عمران، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة المصرية حنين سعيد، والفنان محمد ممدوح، وغيرهم من النجوم من ضيوف الشرف في الفيلم.ويشمل فريق العمل أيضًا؛ المنتج الفني خالد آدم، والمشرف على الإنتاج محمود متولي، ومصممة الملابس مونيا فتح الباب، وإشراف فني علي حسام، وديكور لميس سليمان، ومهندس الصوت يوسف الميهي، ومصمم شريط الصوت أحمد صبور.عقب انتهاء تصوير فيلم "ضي"، سارعت النجمة السعودية إلى أخذ استراحة، رفقة عائلتها، وفق سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي نشرتها عبر خاصية الستوري في إنستغرام.وقالت أسيل في أحد الفيديوهات الذي كانت تخاطب فيه شقيقتها الإعلامية لجين عمران "السفر بعد التعب غير". وأضافت في فيديو آخر "بعد الشغل والتصوير والتعب، هذا أكثر شيء كنت أحتاجه". (فوشيا)