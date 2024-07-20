زوجها دبلوماسي أميركي.. بعد غياب شاهدوا كيف أصبحت بطلة "غنوجة بيا" ريتا برصونا (صور)

احتفلت الممثلة ريتا برصونا مؤخرا بعيد ميلادها خلال تواجدها في لبنان.



وانتشرت فيديوهات لريتا برفقة زميلات لها كالممثلة ورد الخال ورانيا عيسى ونغم أبو شديد وهن يحتفلن بالمناسبة.

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ولا تزال ريتا على الرغم من مرور السنوات تُحافظ على ملامحها التي عرفها الجمهور من خلالها في مسلسل "غنوجة بيا" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وابتعدت ريتا عن التمثيل بعد زواجها من ديبلوماسي أميركي وتنقلت معه في بلدان عدة قبل ان تستقر في السعودية .



ورزقت ريتا بولدين هما "اوين" و"اوليفر".



وشاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية التي حققت نجاحا من بينها "غنوجة بيا" و "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة"، "حواء في التاريخ "، "دكتور هلا"، فيلم "ليلة عيد" وغيرها من الأعمال.





