هل عادت شيرين لحسام حبيب من جديد؟

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أثار محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن دوّن منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قال فيه "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد أني عملت اللي عليا وأنت شاهد، لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم"، ليفتح التساؤلات حول عودة شقيقته لطليقها حسام حبيب مجددًا.وهو الأمر الذي سارعت شيرين عبدالوهاب بنفيه من خلال بيان رسمي أصدره مسؤولها الإعلامي قالت فيه "تنفي الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخبار التي انتشرت حول عودتها إلى الفنان حسام حبيب" وأكد البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقًا"، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.وعلم موقع "فوشيا" أن شيرين عبدالوهاب تصالحت فعليًا مع حسام حبيب منذ ما يقرب من ثلاثة أيام، وعاد التعامل بينهما وذلك بعد أن رفضت الجلوس في منزل أسرتها مع شقيقها ووالدتها، وفضلت المكوث لدى طبيبها نبيل عبدالمقصود.