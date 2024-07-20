خبر من طبيب شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية.. منعزلة عن الجميع وبحاجة للدعم!

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بعد انتشار أنباء تفيد بعودتها إلى طليقها حسام حبيب، خرج الطبيب المعالج للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بمنشور لتوضيح حالتها الصحية.وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، تردد أخيرا معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي، بخصوص المطربة الكبيرة، وبصفتي طبيبها الخاص أولا، وبناء على طلبها ثانيا، أود أن أطمئن جمهورها الكبير أن شيرين بخير وبصحة جيدة الآن".وأضاف: "وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى"، وتابع: "لقد تعرضت شيرين في المدة الأخيرة لضغوطات كبيرة وقاسية ومتلاحقة وعلى جميع الصعد دون الدخول في أي تفاصيل، والآن شيرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الإيجابية، وعدم التعرض لأي سلبيات".وأكمل: "لذلك فهي منعزلة حاليا عن الجميع وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها"، لافتاً إلى أن شيرين طبيا حتى الآن متجاوبة ومتعاونة تماما، ولديها رغبة داخلية قوية في العودة السريعة بألبوم جديد لجمهورها الكبير.وكانت شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا صحافيا، ليلة أمس الجمعة، تنفي فيه كل الأخبار المتداولة بشأن عودتها لحسام حبيب، وأنها تستعد خلال المدة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية. (العربية)