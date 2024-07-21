كيم كاردشيان: ابني ورث مني مرض جلدي نادر

للمرة الأولى تتحدث نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن مرض نجلها الوراثي، كاشفة إلى أن واحد من أبنائها ورث منها مرض جلدي نادر.

وقالت كيم كارداشيان إن ابنها ورث المرض الجلدي منها، مشيرة إلى أنها أصيب بمرض الصدفية وورثته هي الأخرى عن والدتها، موضحة أنها نقلت المرض إلى ابنها ولكن بشكل مختلف.

Advertisement

ولم تكشف كيم كارداشيان أي من أبنائها الذكور الذي أصيب بالمرض، وهي لديها من زوجها السابق المغني كاني ويست ولدان "سانت" ويبلغ من العمر 8 سنوات، و"سالم" ويبلغ من العمر 5 سنوات.



وحكت كيم كارداشيان عن إصابتها بمرض الصدفية موضحة أن أعراضه بدأت في الظهور عليه وهي في الثلاثين من عمرها قائلة: "كنا في منزل أمي وكنت أرتدي تنورة قصيرة، فنظرت إلى ساقي وقالت، "يا إلهي، أنت تعانين من الصدفية".

وأوضحت كيم كارداشيان إنها أخذت حقنة كورتيزون واختفت الأعراض لفترة ثم عادت لها بعد 5 سنوات ولم تتخلص منها حتى الآن. (نواعم)