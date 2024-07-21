Advertisement

المرأة

كيم كاردشيان: ابني ورث مني مرض جلدي نادر

Lebanon 24
21-07-2024 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1224832-638571527060749051.jpg
Doc-P-1224832-638571527060749051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للمرة الأولى تتحدث نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن مرض نجلها الوراثي، كاشفة إلى أن واحد من أبنائها ورث منها مرض جلدي نادر.
وقالت كيم كارداشيان إن ابنها ورث المرض الجلدي منها، مشيرة إلى أنها أصيب بمرض الصدفية وورثته هي الأخرى عن والدتها، موضحة أنها نقلت المرض إلى ابنها ولكن بشكل مختلف.
Advertisement
ولم تكشف كيم كارداشيان أي من أبنائها الذكور الذي أصيب بالمرض، وهي لديها من زوجها السابق المغني كاني ويست ولدان "سانت" ويبلغ من العمر 8 سنوات، و"سالم" ويبلغ من العمر 5 سنوات.

وحكت كيم كارداشيان عن إصابتها بمرض الصدفية موضحة أن أعراضه بدأت في الظهور عليه وهي في الثلاثين من عمرها قائلة: "كنا في منزل أمي وكنت أرتدي تنورة قصيرة، فنظرت إلى ساقي وقالت، "يا إلهي، أنت تعانين من الصدفية".
وأوضحت كيم كارداشيان إنها أخذت حقنة كورتيزون واختفت الأعراض لفترة ثم عادت لها بعد 5 سنوات ولم تتخلص منها حتى الآن. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:45 | 2024-07-21
09:17 | 2024-07-21
06:29 | 2024-07-21
05:43 | 2024-07-21
03:35 | 2024-07-21
14:03 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24