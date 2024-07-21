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المرأة

أنغام تتصدر التريند بـ"صوت مصر "

Lebanon 24
21-07-2024 | 03:35
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تصدّرت أنغام التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية من خلال هاشتاغ "صوت مصر"، وذلك  فور إعلانها عن قرب موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد بعد غياب أربعة أعوام عن آخر ألبوم غنائي لها والذي حمل عنوان "مزح "، ولكن ماذا عن تفاصيل الألبوم الجديد؟
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هذه المرة صوت مصر ليس اللقب الذي يطلق على أنغام وإنما هو إسم الشركة الخاصة بها والتي ستتولى إنتاج ألبومها الغنائي الجديد إذ طرحت البوستر الدعائي الخاص به قبل ساعات مما جعل إسم صوت مصر تريند في أكثر من دولة عربية.
وكانت أنغام قد صرّحت من قبل أنها تتولى إنتاج ألبومها الغنائي القادم من خلال شركتها الخاصة من دون الإعلان عن إسم الشركة.
وتتعاون أنغام مع كبار الملحنين والشعراء في ألبومها القادم  منهم: أمير طعيمة، حسن الشافعي نادر عبدالله وتامر عاشور والذي سيكون باللهجة المصرية كاملاً.

وكانت أنغام قد تعّرضت لأكثر من موقف سيء خلال حفلها الاخير ضمن فعاليات مهرجان موازين- المغرب الذي أقيم بتاريخ 21 حزيران حيث لم يلقَ الحفل الإقبال المنتظر. كما تعرضت أنغام لموقف محرج، أثناء المؤتمر الخاص بالحفل، عند مناداتها بـ"أحلام "بدلاً من "انغام "؛ وقد بدا عليها الإنزعاج بسبب تعرّضها لهذا الموقف. (نواعم)
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