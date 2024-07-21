بالصورة ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلها الثاني... هذا جنسه

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها رُزقت بطفلها الثاني.

وأشارت طويل إلى أنّها رُزقت بصبيّ، وقالت إنّ هذا حصل يوم أمس في 20 تموز 2024.