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المرأة

بالصورة ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلها الثاني... هذا جنسه

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:43
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أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها رُزقت بطفلها الثاني.
 
 
وأشارت طويل إلى أنّها رُزقت بصبيّ، وقالت إنّ هذا حصل يوم أمس في 20 تموز 2024.
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روزاريتا طويل

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