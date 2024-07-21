تسبّبت بوفاة شخصين في حادث سير.. ماذا قرّرت المحكمة في قضيّة فاطمة المؤمن؟

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم محكمة الاستئناف بحبس المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة المؤمن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية القتل الخطأ نتيجة حادثة مروري.



وفي آذار الماضي كانت محكمة الجنح قد أعلنت تأييد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات المتهمة بقتل شخصين بالخطأ وإصابة شخص ثالث. (سكاي نيوز)

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