Advertisement

المرأة

تسبّبت بوفاة شخصين في حادث سير.. ماذا قرّرت المحكمة في قضيّة فاطمة المؤمن؟

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1224950-638571770676448547.jpg
Doc-P-1224950-638571770676448547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم محكمة الاستئناف بحبس المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة المؤمن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية القتل الخطأ نتيجة حادثة مروري.

وفي آذار الماضي كانت محكمة الجنح قد أعلنت تأييد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات المتهمة بقتل شخصين بالخطأ وإصابة شخص ثالث. (سكاي نيوز)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:17 | 2024-07-21
06:29 | 2024-07-21
05:43 | 2024-07-21
03:35 | 2024-07-21
02:50 | 2024-07-21
14:03 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24