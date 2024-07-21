كيف تحافظين على مكياجك في حرارة الصيف؟

Advertisement

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة سيلان وتلطخ المكياج وتسربه إلى درجة اختفاؤه التام من على البشرة خلال موسم الصيف الحار، وللتخلص من هذه المشكلة ينصح بتطبيق بعض الخطوات البسيطة والمفيدة لإنقاذ مكياجك والبقاء ببشرة مشرقة طوال اليوم.- المحافظة على بشرتك نظيفة لضمان إلتصاق طبقات مستحضرات التجميل على البشرة خاصة في حال ارتفاع نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف حرارة, مما يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت والزهم ويؤدي إلى تكدس خلايا الجلد الميتة المتراكمة على طبقات البشرة السطحية في محاولة للتكيف مع الظروف البيئية.ونتيجة لتواجد طبقات الجلد الميت على البشرة بشكل متزايد فإنه من الطبيعي أن تقل درجة التصاق طبقات المكياج بالجلد، مما يجعلها أكثرها عرضة للتسرب، لذلك يجب الإهتمام بغسل وجهك وتنظيفه بواسطة غسول رغوي مناسب لإزالة مايوجد على البشرة من دهون وشوائب وأوساخ بطريقة صحيحة مما يحافظ على المكياج ويقلل من سيلانه.- ترطيب البشرة: من الضروري عدم إهمال استخدام المرطب لمنح بشرتك الرطوبة اللازمة، وهي خطوة من ضمن أساسيات العناية التي تلي غسل وتنظيف الوجه. وبالتالي لاتقومي بتطبيق المكياج على بشرتك مباشرة بل يفضل إنتظار مدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق لحين استكمال امتصاص كل مايتم تطبيقه من مكونات أو مستحضرات بشكل كامل في البشرة تجنباً لحدوث اختلاط بين منتجات الكريم أو المواد الهلامية مع القاعدة الأساسية للمكياج.- توخي الحذر عند وضع المكياج على منطقة T التي تنسط فيها الإفرازات والدهون، وبالتالي ينصح أولاً بإستهداف تلك المناطق مع مراعاة استهلاك كميات مناسبة دون إفراط من كريم الأساس الذي يمثل القاعدة الأساسية للمكياج. وينصح خلال موسم الصيف باختيار الأنواع الخفيفة من كريمات الأساس, دون مبالغة في وضع كميات كبيرة لأن ذلك يسبب سيلان المكياج من على الوجه وإختفاء أثره خلال النهار.- استعمال ظلال العيون لتثبيت الكحل: من المعروف أن الكحل من أكثر منتجات تجميل العيون عرضة للتلطخ والسيلان، لذلك ينصح برسم الكحل اولاً بواسطة قلم الكحل ثم استخدمي كخطوة تالية الفرشاة الصغيرة لضع ظلال العيون من نفس لون الكحل ثم تطبيقها بشكل لطيف فوق خط الكحل لثبات المكياج.- تثبيت المكياج بواسطة البودرة: لاتنسي خطوة وضع البودرة لتثبيت كل ما قمتي بوضعه من منتجات تجميل، ضعي طبقة من البودرة مع تطبيقها بشكل لطيف على منطقة T وعظام الوجنتين الأكثر عرضة لإفرازات الدهون لضمان قوة المكياج. (لها)