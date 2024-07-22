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المرأة

معلومات جديدة عن حالة شيرين عبد الوهاب الصحية.. اليكم ما تم كشفه

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:24
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مع استمرار الحديث عن حالة النجمة شيرين عبد الوهاب الصحية والنفسية، كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن معلومات جديدة بشأن تطورات حالة الفنانة بعد الأزمات الشخصية الصعبة التي تمر بها.

وعبرت الاعلامية المصرية عن سعادتها بتلقي رسالة صوتية من شيرين، وكتبت في تدوينة عبر موقع "إكس" قائلة: "من أجمل الرسائل اللي وصلتني، رسالة سمعت فيها صوت الغالية شيرين، طمنتني عليها وقالت الحمد لله أنا زي الفل".
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وأضافت: "طلبت شيرين مني أن أطمن جمهورها إنها راجعة قريبا بأغاني جميلة، ولكن في الوقت الحالي هي محتاجة لبعض الوقت لتاخد بالها من نفسها".

وتابعت منشورها: "لأجمل الأصوات بقول أنت قوية.. مستنيينك وبنحبك وندعو لك". (لها)
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