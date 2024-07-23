بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)

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وشاركت دانا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة مُقسمة إلى نصفين، ظهرت في القسم الأول، وهي ترتدي الفستان الذي وصفته "بالقطعة الخالدة"، فيما حمل القسم الثاني صورة والدتها وهي ترتدي الفستان ذاته، الذي أشرف على تصميمه إيلي صعب.





وأعربت دانا عن إعجابها العميق باختيارات والدتها للملابس، في الوقت الذي كشفت خلاله عن نيتها بتقليد "الستايل" الخاص بها.



حظيت الشيف اللبنانية دانا عاصي الحلاني بإعجاب الجمهور، عندما أعادت ارتداء فستان والدتها كوليت الحلاني، بعد مرور 15 عامًا على ارتدائه من قبل الأخيرة، إذ ارتدته كوليت خلال حفل عيد ميلادها الذي أُقيم العام 2009.وشاركت دانا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة مُقسمة إلى نصفين، ظهرت في القسم الأول، وهي ترتدي الفستان الذي وصفته "بالقطعة الخالدة"، فيما حمل القسم الثاني صورة والدتها وهي ترتدي الفستان ذاته، الذي أشرف على تصميمه إيلي صعب.وأعربت دانا عن إعجابها العميق باختيارات والدتها للملابس، في الوقت الذي كشفت خلاله عن نيتها بتقليد "الستايل" الخاص بها.

وكتبت الشيف اللبنانية على الصورة: الليلة الماضية، ارتديت قطعة خالدة صممها إيلي صعب، ارتدتها أمي في عيد ميلادها في عام 2009، يشرّفني أن أمضي وأواصل أناقتها وأسلوبها.





وبدورها، أعادت كوليت مشاركة "الستوري" ذاتها عبر حسابها الخاص.







تواجدت دانا رفقة خطيبها الآن سعد، وشقيقتها ماريتا، وزوج الأخيرة كميل أبي خليل، في مهرجان "بياف" 2024 الذي جرى ليلة أمس الأحد في بيروت، من أجل حضور تكريم والدها الفنان عاصي الحلاني، وشقيقها الوليد.





ولم تنسَ دانا توثيق لحظة تكريم عاصي، الذي وجّه الشكر لـ "بياف" على تكريمه للمرة الثانية، إذ علقت على الفيديو بالقول: فخورة بك إلى الأبد.





وبدوره، أبدى الوليد سعادته لتسلم الجائزة في بلده لبنان، ثم ظهر وهو يقف بين دانا وماريتا، بينما يلتقط بعض الصور التذكارية.







يُذكر أن دانا الحلاني كانت قد احتفلت بخطوبتها رسميًّا على الشاب اللبناني آلان سعد في 26 حزيران الماضي، ضمن أجواء عائلية.







وارتدت دانا فستانًا طويلًا باللون البنفسجي، مميزًا بأكمامه القصيرة، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا اعتمد على تدرجات البنفسجي بشكل يلائم فستانها.







وعلى الصعيد المهني، اختارت دانا الاتجاه إلى عالم الطبخ، على غرار الوليد وماريتا، إذ درست في فرنسا، واختارتها مكانا للاستقرار. (فوشيا)



