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المرأة
حفل عيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ 55 مستوحى من "بريدجيرتون"
Lebanon 24
23-07-2024
|
03:17
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احتفلت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 55، في حفل ضخم مستوحى من مسلسل "بريدجيرتون"، في مدينة نيويورك.
وخلال حفل عيد الميلاد، تم رصد العديد من الضيوف الذين تألقوا بملابس ملكية مستوحاة من المسلسل الشهير، من بينهم غوادالوبي رودريغيز، التي تألقت بفستان باللون الأزرق تميز بتفاصيل من الدانتيل الأبيض.
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ووفقًا لمجلة "PEOPLE" العالمية، أفيد أن الفنان العالمي بن أفليك (51 عامًا) لم يشارك في الحفل، في ظل شائعات الانفصال التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وتسبب غياب أفليك عن الحفل، بالعديد من الشكوك والتساؤلات، حول طبيعة العلاقة والوضع بين جينفير وزوجها، وفيما إذا بات الطلاق قريبًا، بالرغم من نفي الثنائي هذه الأخبار أكثر من مرة.
ويأتي غياب أفليك عن حفل عيد ميلاد جينيفر، بالتزامن مع العديد من الإشارات التي تؤكد أخبار الانفصال، من بينها قضاء الفنانة العالمية إجازتها الصيفية في عدد من الدول الأوروبية بمفردها دون زوجها.
وفي الذكرى الثانية لزواجهما، الذي صادف قبل عدة أيام، تواجد الثنائي في مكانين منفصلين، حيث قضت جينيفر وقتها في لوس أنجلوس، فيما شُوهد أفليك على دراجته النارية في منطقة مختلفة.
يُشار إلى أن جنيفر وأفليك تزوجا، في شهر أيلول من العام 2022، في حفل زفاف أقيم في مدينة لاس فيغاس، كما أقام الثنائي حفلًا ثانيًا في جورجيا. (فوشيا)
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