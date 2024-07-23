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المرأة

ابنة فنانة ومخرج.. ممثلة شابة تتجه للغناء لأول مرّة وهذا جديدها

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:56
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طرحت الفنانة الشابة أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، أول أغنية في مسيرتها الفنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا بعنوان "كارت محروق".
 
 
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ةحققت فور نشرها أغنية "كارت محروق"، نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واضحاً من جهة الجمهور، وهي من توزيع LECHA والكليب من إخراج محمد المصري وملابس ياسمين كناوي وتصميم رقصات وإشراف فني ليلى غالب.

وكانت أميرة أديب بدأت مشوارها الفني بالتمثيل، من خلال ظهورها في أعمال مميزة مثل "ولاد ناس" و"مين قال؟!" و"نقل عام"، وأُعجب الجمهور بموهبتها المميزة. لكنها مؤخراً شوَّقت جمهورها لتجربتها في الغناء، من خلال منشور أعلنت فيه عن مفاجأة بمناسبة يوم ميلادها، وأكدت أنها كل عام تتخذ قراراً جديداً في هذه المناسبة، وكشفت أن الغناء كان واحداً من أحلامها التي سعت لتحقيقها منذ عمر الطفولة.
 
 
وكان آخر أعمالها مسلسل "وبينا ميعاد"، وقامت بتجسيد شخصية هند بدلاً من نجمة الجزء الأول داليا شوقي. (سيدتي)
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