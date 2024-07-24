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المرأة

ريم البارودي تعتذر عن هذا العمل

Lebanon 24
24-07-2024 | 12:00
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اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن عدم المشاركة في مسلسل "سيما ماجي" للفنانتين رانيا يوسف وحورية فرغلي.
كما اعتذرت ريم البارودي للمرة الثانية لصناع مسلسل "روج أسود" عن عدم المشاركة في المسلسل، وذلك بعد اعتذارها للمرة الأولى في تشرين الأول من العام الماضي، ليذهب الدور للفنانة مي سليم لكنها اعتذرت عن عدم المشاركة ليعود الدور من جديد لريم التي اعتذرت مجدداً بعد تغيير مخرج العمل.
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وكانت ريم البارودي قد أعلنت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن انسحابها من مسلسل "روج أسود"، في شهر تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين فقط من تعاقدها عليه، وقالت في منشور: "اعتذرت عن عدم المشاركة في عمل "روج أسود"، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري؛ وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة". (لها)
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