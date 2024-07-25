بالملابس الرياضية… سلمى حايك تحمل شعلة أولمبياد باريس 2024 (صور)

شاركت النجمة سلمى حايك، في مراسم أوليمبياد باريس 2024، وأطلت وهي تحمل الشعلة الأوليمبية وتلوح بها، وذلك داخل قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس.

اختارت سلمى حايك، البالغة من العمر 57 عاماً الظهور بملابس رياضية مكونة من بلوزة باللونين الأبيض والبرتقالي، مع بنطلون كارجو.

وأكملت سلمى إطلالتها بحذاء رياضي أبيض وصففت شعرها البني على شكل ذيل حصان أثناء سيرها في الشوارع قبل حفل الافتتاح.

ونشرت صورة برفقة نجم كرة القدم المدافع بريسنيل كيمبيمبي والممثل الفرنسي باتريك برويل.

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم الجمعة، في قلب العاصمة بدلا من استخدام الملعب الرئيسي لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، كما جرت العادة دائماً، وذلك حتى يتماشى مع شعار "الألعاب مفتوحة على مصرعيها".

ومن المفترض أن يبحر ما بين 6 إلى 7 آلاف رياضي في نهر السين من جسر أوسترليتز شرق برج ايفل إلى جسر بينا على متن 85 عبارة وقارباً. (فوشيا)