Advertisement

المرأة

سيتزوجان قريباً... ستيفاني عطالله تُغنّي "شاي" برفقة خطيبها جوزف عبود!

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1226446-638575184582674889.jpg
Doc-P-1226446-638575184582674889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة ستيفاني عطالله فيديو برفقة خطيبها جوزف عبود وهما يغنيان معًا مقطعًا من أغنيتها الجديدة "شاي"، التي طُرحت منذ حوالي شهر.
 
 
وعلّقت ستيفاني على الفيديو قائلة: "شاي.. على كل المنصات".
Advertisement
 
 
والجدير بالذكر أنّ عطالله وعبود سيتزوجان قريبا.

ستيفاني عطالله

جوزف عبود

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:45 | 2024-07-25
06:03 | 2024-07-25
04:23 | 2024-07-25
01:35 | 2024-07-25
00:45 | 2024-07-25
23:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24