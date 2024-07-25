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المرأة
سيتزوجان قريباً... ستيفاني عطالله تُغنّي "شاي" برفقة خطيبها جوزف عبود!
Lebanon 24
25-07-2024
|
08:30
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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله فيديو برفقة خطيبها جوزف عبود وهما يغنيان معًا مقطعًا من أغنيتها الجديدة "شاي"، التي طُرحت منذ حوالي شهر.
وعلّقت ستيفاني على الفيديو قائلة: "شاي.. على كل المنصات".
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والجدير بالذكر أنّ عطالله وعبود سيتزوجان قريبا.
ستيفاني عطالله
جوزف عبود
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