سيتزوجان قريباً... ستيفاني عطالله تُغنّي "شاي" برفقة خطيبها جوزف عبود!

نشرت الممثلة ستيفاني عطالله فيديو برفقة خطيبها جوزف عبود وهما يغنيان معًا مقطعًا من أغنيتها الجديدة "شاي"، التي طُرحت منذ حوالي شهر.

وعلّقت ستيفاني على الفيديو قائلة: "شاي.. على كل المنصات".

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والجدير بالذكر أنّ عطالله وعبود سيتزوجان قريبا.