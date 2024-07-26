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المرأة

ممثلة لبنانية تعترف بإدمانها.. وهذا ما قالته!

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:00
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أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الأخيرة عن إدمانها عادةً غريبة لم تعُد قادرة على التوقّف عنها.
ولفتت دوللي الى أن إدمانها على الفيتامينات زاد خلال الفترة الماضية، ولم تعُد قادرة على التخلص من هذه العادة.
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وقالت: "دخلت في مرحلة صعبة من كتر ما بقيت مدمنة للفيتامينات وأصبحت أشعر أني معقدة، لأني بضيّع فلوسي على الفيتامينات".
وتابعت: "من كتر ما بقيت مدمنة فيتامينات كل لما أفتح منصة من منصات السوشيال ميديا سواء "فيسبوك" أو "إنستغرام" أو "تيك توك"، ممكن أضيع أربع ساعات علشان أتعرف على كل فيتامين وبعدين أشتريه وأجرّبه، أنا ببلبع الفيتامينات وبضيّع فلوسي عليها". (لها)
دوللي شاهين
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