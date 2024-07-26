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المرأة

"قضية مقرفة".. إعلامية تهاجم شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:00
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 أعربت الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز عن استيائها الشديد بسبب اهتمام الإعلام الزائد بالفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب وأزمتهما التي انتشرت على الملأ، لافتة إلة أن الثنائي شيرين وحسام مرضى نفسيين ولا داعي لتناول قضيتهما إعلامياً، لافتة إلى أن ملف القضية "مقرف"، بحسب وصفها.
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وناشدت لبنى عبد العزيز وسائل الصحافة والإعلام عدم الاقتراب من نشر محتوى حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، لأن أخبارهما تجاوزت الحدود، ولم يعد هناك فائدة من تداولها، لأنهما خسرا حتى التعاطف الجماهيري الكبير الذي كانا يتمتعان به في البداية.
وقالت لبنى عبد العزيز في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "سناب شات":  "كفاية حسام وحبيب خلاص كافي هذا كثير، مناشدة لوسائل الإعلام والصحافة والمنصات الإعلامية إذا هما ناس عشائهم برة بيوتهم خلاص إحنا ما نتداول يا جماعة، إذا هي ما تبي تتركه وهو شخص مريض وهي مريضة خلص يا جماعة".و
وأضافت: "ناس مريضة وعايشة مع بعضها وأهلها اللي كل شوية يدخلوا الموضوع في الإعلام وأهله كذلك خلاص عاد تفاعلنا مرة مرتين زعلنا مرة مرتين، ويجوا بعض الإعلاميين يدخلوا ويقول لك يا حسام أنا أعرف شنو تقصد ويا شيرين أنا بعرف في إيه، خلاص اللي يعرف شيء يسكت ما نبي نعرف".
وأكملت: "الله يستر على عيوبهم، وعلى مصايبهم وعلى ما فيهم، وعلى بلاهم وأنتم خلاص شيرين وحسام ملف صار سقيماً ومملاً ومقرف خلاص هذا كثير وزاد عن الحد".
(نواعم)
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