بسمة بوسيل تشوّق جمهورها لأغنيتها المغربية

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انتهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل من تصوير أول فيديو كليبٍ لها، تحت إشراف المخرج أمير رواني.وشوَّقت بسمة بوسيل جمهورها لأغنيتها الجديدة من ألبومها الموسيقي المقبل الذي بدا أنه سيطغى عليه السحر المغربي، لا سيما أنه صُوّرَ في الدار البيضاء في المغرب.وشاركت بسمة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بوستر يجمعها مع المخرج أمير رواني، أطلَّت فيه مرتدية إطلالة ميتاليك فضية تألفت من فستان بتصميم الكورسيه، فيما ارتدت مشبكًا للرأس انسدلت منه شراشيب فضية.وأرفقت بسمة الصورة بتعليقٍ أعربت فيه عن فخرها بهذا التعاون، قائلة: "أنا فخورة جدًا بمشاركة انتهائي توًا من تصوير أول فيديو كليب لي، وكانت رحلة لا تصدق.ولفتت إلى أن المشروع جرى تصويره تحت إشراف المخرج أمير رواني في استديو "Maji Prod"، أول أستوديو افتراضي "LED" في شمال أفريقيا والمغرب.وأوضحت بسمة أنها تعيش حلمها أخيرًا، مختتمة منشورها بالقول: لا أطيق الانتظار حتى تروا ما كنا نعمل عليه، تحياتي للسحر المغربي.. أول أغنية مغربية في الألبوم ديالي قريبًا.وتفاعل الجمهور مع إعلان بسمة، مُشيرين إلى أنهم بانتظار جديدها، متمنين لها التوفيق والنجاح في مشوارها المقبل.ويُشار إلى أن بسمة قد طرحت، في 10 أيار، الفائت أول أغنية رسمية في مشوارها الفني بعنوان "البدايات".وعلى صعيد آخر، قدمت بسمة أغنية "أنا لا أتخان ولا أتهان"، وهي شارة نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي نافس ضمن موسم دراما رمضان 2024 وهو من بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة وغيرهم، ومن تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.كما قدمت 3 أغانٍ ضمن المسلسل، هي: "ضماير"، و"مالك"، و"العوض". (فوشيا)