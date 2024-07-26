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المرأة

نجمة من أصل لبناني تواعد نجماً رياضياً بعد أمير يوناني... من هي؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 07:49
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كشفت تقارير إعلامية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصل لبناني بروكس نادر تواعد لاعب كرة القدم الأميركية السابق توم برادي.
 
وانتشرت هذه الأخبار عقب ربط نادر (27 عاماً) بعلاقة عاطفية مع الأمير اليوناني قسطنطين أليكسيوس (25 عاماً) بعد حضورهما معاً حفل زفاف عارضة الأزياء أوليفيا كولبو ولاعب كرة القدم الأميركي كريستيان ماكافري آخر شهر حزيران المنصرم.
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وذكر موقع "بيبول" PEOPLE أن برادي وبروكس يستمتعان بصحبة بعضهما البعض، ناقلاً عن مصدر مقرّب منهما قوله: "لقد كانا على علاقة هذا الصيف، إذ التقيا في مدن مختلفة. إنه أمر غير رسمي. لديها جدول نشط للغاية وتحب الاحتفال، وغالباً ما يكون توم مع الأطفال ولا يحب الحياة الليلية".
 
 
ولبرادي 3 أولاد: جون جاك إدوارد توماس (16 عاماً) من صديقته السابقة الممثلة بريدجيت مويناهان، وطفلان من زوجته السابقة جيزيل بوندشين، هما: بنجامين رين (14 عاماً) وفيفيان ليك (11 عاماً).
 
يُذكر أن بروكس نادر وزوجها بيلي هاير أعلنا انفصالهما بشكل وديّ في أيار الماضي، عقب زواج استمر أربع سنوات. (لها)


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