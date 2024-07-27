دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"

أعلنت الممثلة جوانا كركي أنّ الفنان وديع الشيخ حضر زفافها، وقالت إنّه أهداها "وجوده".

وأشارت إلى أنّ الفنان مجد موصللي كان من المفترض أنّ يُغنّي في عرسها، لكنّه لم يحضر بسبب دخول إبنه إلى المستشفى.

وكشفت أنّها دعت الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد إلى زفافها ولم يأتِ، وقالت: "أنا ربياني معو ومنو زميل شغل بس".

وأضافت: "من الأوّل حسيت ما بدو يجي، بعد العرس شاف مين إجا يمكن قال لحالو يا ريت رحت". (رصد لبنان 24)