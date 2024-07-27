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المرأة

لم تكن فيه لعدّة أيّام... منزل ممثلة يتعرّض للسرقة في غيابها

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:55
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كشفت الممثلة فريدة سيف النصر عن تعرّض منزلها للسرقة في غيابها.

وقالت سيف النصر إنها المرة الأولى التي تترك فيها بيتها لعدة أيام.
 
وتابعت: "يبدو أنني سلمت بيتي لعديمي أمانة". (الامارات 24)
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