32
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لم تكن فيه لعدّة أيّام... منزل ممثلة يتعرّض للسرقة في غيابها
Lebanon 24
27-07-2024
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة فريدة سيف النصر عن تعرّض منزلها للسرقة في غيابها.
وقالت سيف النصر إنها المرة الأولى التي تترك فيها بيتها لعدة أيام.
وتابعت: "يبدو أنني سلمت بيتي لعديمي أمانة". (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فقد أكثر من نصف مليون دولار.. نجم كرة قدم برازيلي تعرّض للسرقة في أولمبياد باريس!
Lebanon 24
فقد أكثر من نصف مليون دولار.. نجم كرة قدم برازيلي تعرّض للسرقة في أولمبياد باريس!
27/07/2024 15:08:48
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض فريق الأرجنتين للسرقة في فرنسا
Lebanon 24
تعرّض فريق الأرجنتين للسرقة في فرنسا
27/07/2024 15:08:48
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تسعى لسرقة "أسرار عسكرية ونووية".. وكالة بريطانية تكشف هويتها!
Lebanon 24
دولة تسعى لسرقة "أسرار عسكرية ونووية".. وكالة بريطانية تكشف هويتها!
27/07/2024 15:08:48
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلّت فيه مؤخرًا وسرقت الأضواء.. هل سرقت نادين نجيم فستان زفاف دانييلا رحمة؟
Lebanon 24
أطلّت فيه مؤخرًا وسرقت الأضواء.. هل سرقت نادين نجيم فستان زفاف دانييلا رحمة؟
27/07/2024 15:08:48
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فريدة سيف النصر
سرقة
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
Lebanon 24
بالفيديو نقل 12 جثة لسوريين من مطار بيروت إلى سوريا.. هذه تفاصيل ما جرى ليل أمس
05:21 | 2024-07-27
27/07/2024 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
09:26 | 2024-07-26
26/07/2024 09:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
12:00 | 2024-07-26
26/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 01:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:49 | 2024-07-27
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
04:16 | 2024-07-27
"عيب كده".. مُجددا حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها خلال وجودها في البحر الأحمر (صور)
03:27 | 2024-07-27
"متل القمر".. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بإجازتها في الخارج برفقة ابنتها (صور)
02:11 | 2024-07-27
"تغيرتي كتير"... ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا نحافة خصرها (صور)
01:19 | 2024-07-27
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
23:10 | 2024-07-26
تحدت مرضها النادر.. سيلين ديون تغني في افتتاح أولمبياد باريس شاهدوا كيف بدت (فيديو)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 15:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24