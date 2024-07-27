29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
خلال حفل ملكة جمال لبنان 2024.. إليسا توجه هذه الرسالة
Lebanon 24
27-07-2024
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعلت الفنانة إليسا أجواء حفل ملكة جمال لبنان 2024، الذي أقيم في "واجهة بيروت البحرية"، مساء السبت، تحت شعار "تمكين المرأة"، وسط تفاعل واسع من الحضور.
وتألقت إليسا بفستان من مصمم الأزياء ديفيد كوما، وقدمت كوكبة من أغانيها المميزة بينها أغنية "بتمايل عالـ Beat"، لتتصدر قائمة الترند سريعًا عبر منصة "إكس" بعد إشادة الجمهور بإطلالتها، وأغانيها.
Advertisement
وقالت إليسا خلال الحفل إن الفائزة بملكة جمال لبنان 2024 ستمثّل بلدها بشكل مميز، مشيرة إلى أن قوة المرأة تكمن من خلال الإيمان بنفسها، معلقة: تحية لكل السيدات اللامعات الموجودات معنا. وأتمنى حظاً موفقاً لكل المشتركات. وأياً كانت الفائزة بالتأكيد ستمثل بلدها أحسن تمثيل.
وأضافت: على كل امرأة البحث عن القوة بذاتها وداخلها. وهذا سيعطيها الإيمان بنفسها وبالله والناس الجيدين الذين ما زالوا موجودين. والأهم أن تعرف سر استمرار الحياة. وهذا ما يجعل لديها الدافع أن تكون قوية وأن تصل وتصبح ذي شأن بالمجتمع وهذا الأمر سيرفعها مع نساء بلدها وتمثل بلدها أحسن تمثيل. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
Lebanon 24
بحضور زوجها وبناتها.. نانسي عجرم بإطلالة غير "مُعتادة" في جبيل والجمهور ينتقد فستانها (فيديو)
01:19 | 2024-07-27
27/07/2024 01:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
17:18 | 2024-07-27
27/07/2024 05:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
Lebanon 24
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
05:49 | 2024-07-27
27/07/2024 05:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"
Lebanon 24
تسبّب بإقفال طريق صيدا - بيروت.. تمام بليق: "خفت وفتت على الحمّام صرت أبكي"
09:00 | 2024-07-27
27/07/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2024-07-27
بعد الضجة التي احدثتها.. احدث ظهور لابنة مايا نعمة
09:36 | 2024-07-27
بحضور وليد توفيق... نيكول سابا احتلفت بإطلاق أغنيتها الجديدة
08:12 | 2024-07-27
"عمري 36 سنة"... هل ستتزوّج باميلا الكيك قريباً إليكم ما أعلنته (فيديو)
06:55 | 2024-07-27
لم تكن فيه لعدّة أيّام... منزل ممثلة يتعرّض للسرقة في غيابها
05:49 | 2024-07-27
دعته إلى زفافها ولم يأتِ... ممثلة لبنانيّة عن هشام حداد: "أنا ربياني معو"
04:16 | 2024-07-27
"عيب كده".. مُجددا حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها خلال وجودها في البحر الأحمر (صور)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
28/07/2024 05:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
28/07/2024 05:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
28/07/2024 05:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24