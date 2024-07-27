خلال حفل ملكة جمال لبنان 2024.. إليسا توجه هذه الرسالة

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أشعلت الفنانة إليسا أجواء حفل ملكة جمال لبنان 2024، الذي أقيم في "واجهة بيروت البحرية"، مساء السبت، تحت شعار "تمكين المرأة"، وسط تفاعل واسع من الحضور.وتألقت إليسا بفستان من مصمم الأزياء ديفيد كوما، وقدمت كوكبة من أغانيها المميزة بينها أغنية "بتمايل عالـ Beat"، لتتصدر قائمة الترند سريعًا عبر منصة "إكس" بعد إشادة الجمهور بإطلالتها، وأغانيها.وقالت إليسا خلال الحفل إن الفائزة بملكة جمال لبنان 2024 ستمثّل بلدها بشكل مميز، مشيرة إلى أن قوة المرأة تكمن من خلال الإيمان بنفسها، معلقة: تحية لكل السيدات اللامعات الموجودات معنا. وأتمنى حظاً موفقاً لكل المشتركات. وأياً كانت الفائزة بالتأكيد ستمثل بلدها أحسن تمثيل.وأضافت: على كل امرأة البحث عن القوة بذاتها وداخلها. وهذا سيعطيها الإيمان بنفسها وبالله والناس الجيدين الذين ما زالوا موجودين. والأهم أن تعرف سر استمرار الحياة. وهذا ما يجعل لديها الدافع أن تكون قوية وأن تصل وتصبح ذي شأن بالمجتمع وهذا الأمر سيرفعها مع نساء بلدها وتمثل بلدها أحسن تمثيل. (فوشيا)