إليسا بثلاث إطلالات ساحرة في ملكة جمال لبنان.. هذا سعرها

شاركت النجمة اللبنانية إليسا في حفل تتويج ملكة جمال لبنان التي أقيمت مساء السبت 27 تموز 2024، وأحيت الحفل بثلاث أغنيات.



وأطلت إليسا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون ومزين بكريستالات وردية عند منطقة الصدر، من تصميم David Koma، ويصل سعره إلى 2050 يورو، أي ما يعادل 107 ألف جنيه.

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وحافظت الفنانة اللبنانية على اللون الأسود والحمالات الدقيقة في الظهور الثاني، لكنها انتقلت إلى توقيع Givenchy، في تصميم تميّز بقصة صدر على شكل حرف V، مع الترصيع بأحجار الكريستال التي تناسقت مع المجوهرات الماسية التي تزيّنت بها إليسا في جميع إطلالاتها.



وتخلّت إليسا عن الحمالات في إطلالتها الثالثة من توقيع إيلي صعب Elie Saab، بفستان بنقشة الـ"زيبرا" باللونين الأبيض والأسود، مع خطوط بنيّة. وتميّزت قصته بالتصميم الضيق في الجزء العلوي، بينما جاءت تنورة الثوب فضفاضة طويلة.



وافتتحت إليسا الحفل بأغنية "بتمايل على الـBeat"، ثمّ قدّمت "حظّي ضحكلي" و"فرحانة معاك"... وتوجّهت في كلمة الى كلّ إمرأة داعية إياها الى البحث عن مكمن القوّة بداخلها، لتُنجز وتكون رائدة.



وأضافت: "من المهم أن تعرف أنّها (المرأة) سرّ استمرار الحياة، وحين تصل تحقيق ذاتها وتصبح صاحبة مكانة في المجتمع، عليها أن تُمثّل بلدها أفضل تمثيل".