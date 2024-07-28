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المرأة
إيمي صياح تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان.. من توقيع طوني ورد
Lebanon 24
28-07-2024
|
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تألقت الإعلامية والممثلة إيمي صياح، خلال تقديمها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في واجهة بيروت البحرية، بفستان مميز من تصميم المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.
وبألوان الفستان الزاهية وتصميمه المميز، تمكنت إيمي صياح من خطف أنظار الحضور والمشاهدين.
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بعد إطلالتها الأولى المليئة بالأناقة والجمال، أطلت صياح، بفستان ثانٍ، باللون الأسود، من تصميم ورد أيضاً.
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