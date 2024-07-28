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المرأة

استبعاد ممثلة تركية شهيرة من مسلسل جديد قبل يوم من بدء تصويره

Lebanon 24
28-07-2024 | 10:00
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استبعدت شركة "القمر" للإنتاج الفني في تركيا النجمة دفريم أوزكان من بطولة مسلسل "العبقري" الذي انطلق تصويره اليوم الأحد الـ 28 من تموز؛ ما أثار حالة من الغضب بين جمهور الفنانة التركية.

وتفاجأت أوزكان من قرار الشركة الذي جاء دون سابق إنذار، خاصة وأنها وقّعت العام الماضي عقد احتكار مع الشركة مدته 4 سنوات.
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ولم يمر تصرف الشركة دون رد فعل من جانب النجمة التركية، التي عبّرت عن غضبها بإلغاء متابعة الشركة عبر منصة إنستغرام، لا سيما وأن هذا القرار، قد يؤدي إلى ابتعادها عن التمثيل لمدة 3 سنوات قادمة.

 
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