حفلات هيفاء وهبي في مصر ولبنان وتركيا.. المواعيد وأسعار التذاكر

Advertisement

تعيش الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فترة من الانتعاشة الفنية، إذ تستعد لإحياء عدد من الحفلات الفنية بـ3 دول مختلفة خلال شهر آب المقبل.وشوّقت الفنانة الشهيرة جمهورها لحفلاتها الفنيّة المنتظرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت أكثر من منشور عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام" تكشف فيه عن خططها المقبلة.آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "جوري - ولاد المحظوظة"، الذي أعلنت الانتهاء من تصوير أحداثه استعدادًا لعرضه في موسم الصيف.ومؤخرًا، حققت هيفاء نجاحًا باهرًا في الحفل الّذي أحيته على منصة "النهضة" ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.أعلنت هيفاء وهبي عن جدول حفلاتها لشهر آب، الذي تستهله من مصر بحفل في منطقة الساحل الشمالي، يليه حفل آخر في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وثالث في مدينة إسطنبول التركية بفاصل أيام فقط.وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بإحياء حفل في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 2 آب المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، تحديدا في Lucida، وعلقت على منشورها بأن "الأجواء ستكون ساحرة مع الجمهور المميز".وأيضًا أعلنت هيفاء عن حفل غنائي آخر تحييه في العاصمة اللبنانيّة يوم 8 آب 2024 بصحبة النجوم عاصي الحلاني وسيف نبيل وDJ أصيل، وكتبت: "موعدنا مع بيروت قرّب"، وسط تفاعل كثيف لمحبيها عبر حسابها على "إكس".كما نشرت هيفاء وهبي البوستر الترويجي لحفلها الغنائي المُقرّر في مدينة إسطنبول بتركيا، الذي تحييه رفقة المطرب آدم، وكتبت: رح كون معكم في إسطنبول بتاريخ 17 آب مع النجم آدم في أجمل حفلات الصيف، بانتظاركم.تتنوع أسعار حفلات هيفاء وهبي المقبلة باختلاف الدول، لكن أقل سعر رصد كان 40 دولارًا فيما وصل أقصى سعر إلى 300 دولار أميركي.وجاءت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي في لبنان بين الفئات السعرية التالية: (40 دولارًا، 60 دولارًا، 75 دولارًا، 100 دولار، و150 دولارًا أميركيًا).بينما جاءت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي وآدم في تركيا بين الفئات السعرية التالية: (50 دولارًا أميركيًا، 75 دولارًا أميركياً، 100 دولار أميركي، 125 دولارًا أميركيًا، 150 دولارًا أميركيًا، 175 دولارًا أميركيًا، 200 دولار أميركي، 250 دولارًا أميركيًا، 300 دولار أميركي). (سكاي نيوز)