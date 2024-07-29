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المرأة

كارين رزق الله تعود إلى عابد فهد في "نفس"

Lebanon 24
29-07-2024 | 02:54
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يبدو أن عودة التعاون بين الممثل عابد فهد والممثلة اللبنانية كارين رزق الله سيكون في العام المقبل وتحديداً من خلال دراما الموسم الرمضاني في مسلسل "نفس" الذي أعلن المنتج صادق الصباح عن نيته أو العمل على انتاجه، وأعطى للمخرج ايلي السمعان إعداد او اختاير فريق العمل من ممثلين بعدما جمع للمرة الاولى بين دانييلا رحمة وعابد فهد، ومعتصم النهار، والقصة للكاتبة السورية ايمان ابراهيم التي تعاونت في وقت سابق مع الصبّاح في مسلسل "خمسة ونص".
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كانت كارين رزق الله تعاونت قبل سنوات مع الفنان عابد فهد في مسلسل "350 غرام" ولم يكتب لهذا التعاون النجاح وفشل المسلسل؛ ما اعتبرته رزق الله زلة مهنية وكذلك ارتفع منسوب الخلاف بينها وبين فهد في تصريحات مضادة لام بعضهما الآخر.
 
الواضح أن شركة "صباح" ذللت العقبات بين الطرفين، ويبدو أن لقاءهما بات قريباً، إضافة الى أبطال يشهد لهم مثل دانييلا رحمة ومعتصم النهار؛
فهل يكتب للمسلسل النجاح خصوصاً وأن التصوير سيبدأ في الخريف المقبل ليكون "نفس" جاهزاً في الأول من آذار المقبل موعد بدء شهر الصوم وموسم الدراما  العربية. (نواعم)
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