أمام رئيس الوزراء الفرنسي... ليدي غاغا تعلن خطوبتها في أولمبياد باريس

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شهد أولمبياد باريس 2024 الكثير من المفاجآت والأحداث منذ حفل افتتاحه، وآخرها إعلان خطوبة النجمة الأميركية ليدي غاغا، حيث اعترفت بذلك أثناء لقائها رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال.وفي التفاصيل، تداول رواد منصة "تيك توك" مقطع فيديو، يمكن سماع غاغا فيه وهي تقدم صديقها القديم، رجل الأعمال والمستثمر التكنولوجي مايكل بولانسكي باعتباره "خطيبها" للرئيس الفرنسي، بينما كان الثلاثي يشاهد حدث سباحة معاً.ورغم انتشار هذه الأخبار عبر العديد من المواقع والصحف العالمية، إلا أن ممثلي النجمة ورجل الأعمال رفضا التعليق على الأمر.وارتبطت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً وبولانسكي للمرة الأولى عاطفياً في عام 2020 عندما الْتُقِطَت صورة لهما، وكل منهما يقبّل الآخر في حفل ليلة رأس السنة في لاس فيغاس.وبعد أسابيع قليلة، أعلنا علاقتهما رسميًا خلال عطلة نهاية أسبوع في ميامي حيث حضرا حدث Super Bowl 2020.وفي ذلك الوقت، شاركت غاغا صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها تعانق بولانسكي على متن يخت، وكتبت معلقةً: لقد استمتعنا كثيرًا في ميامي.وقالت مصادر مقربة من النجمة أن الثنائي كان في الحجر الصحي معًا خلال المرحلة المبكرة من جائحة كوفيد-19، وأنهما كانا في منزل غاغا وأصبحا قريبين.وفي كانون الأول 2021، عندما تمت دعوة غاغا لتقديم عرض في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في واشنطن العاصمة، كان بولانسكي بجانبها، حتى إن أحد المطلعين أكد سعادة النجمة الفائزة ب 13 جائزة جرامي، بتواجدها مع رجل الأعمال وحصولها على دعمه، وقدمته حينها للناس الموجودين خلف الكواليس في الحدث باعتباره "صديقها".وفي وقت لاحق من العام نفسه، أدلت جاجا بتعليق نادر حول علاقتها في مقابلة مع هوليوود ريبورتر، قالت فيها: كلابي والرجل الذي أحبه هم حياتي كلها.رغم أن غاغا افتتحت حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يوم الجمعة بأسلوب مبهر، فإن أداءها كان مسجلًا مسبقًا.وتمكنت النجمة من التغلب على الصعوبات الفنية والطقس العاصف حيث هطلت الأمطار أثناء أدائها لأغنية "Mon Truc en Plumes" تكريمًا للنجمة الفرنسية زيزي جانمير، إلا أنه ورد أن العرض تم قبل ساعات من بثه.وفي هذا الشأن، قالت مصممة الرقصات لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية مود لو بلاديك أن أداء غاغا المفاجئ كان الوحيد الذي اضطروا لتسجيله في وقت متأخر من بعد الظهر لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث كان المنظمون على علمٍ بتساقط المطر، قائلةً: كان لدينا تحديثات دقيقة بدقيقة، ولم نتابع توقعات الطقس من كثب في حياتنا من قبل.وأضافت مصممة الرقصات: لقد قيمنا أنه سيكون خطيرًا للغاية على المؤدين، حتى مع بضع قطرات من المطر، أرادت غاغا القيام بذلك تمامًا، لذلك فضلنا التسجيل المسبق بدلاً من إلغائه. (فوشيا)