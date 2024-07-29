عكس ألوان العلم اللبناني فأبهر الجميع.. التفاصيل الكاملة لتاج ملكة جمال لبنان 2024

لفت تاج ملكة جمال لبنان ندى كوسا التي توجت به حديثًا بحفل كبير أضاء مساء بيروت، أنظار الجميع.

وقد تألقت الملكة الجديدة البالغة من العمر 26 عاماً، بتاج باهر من تصميم دار معوّض اللبنانية، ّجسدت من خلاله "أرزة الأمل" إذ يرمز إلى الصمود والوحدة والتفاؤل الذي لا يخبو بريقه، ويستمدّ وحيه من روح الثقافة اللبنانية التي تنبض دوماً بالحياة.

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ويحمل تصميم التاج بصمة روبير معوّض، ويمثّل احتفاءً خلّاباً بروح المثابرة التي يتحلّى بها المجتمع اللبناني، إذ يحتضن التاج باقة منتقاة بعناية من الأحجار الكريمة الحمراء والبيضاء والخضراء التي تعكس ألوان العلم اللبناني. ويحمل تصميم التاج بصمة روبير معوّض، ويمثّل احتفاءً خلّاباً بروح المثابرة التي يتحلّى بها المجتمع اللبناني، إذ يحتضن التاج باقة منتقاة بعناية من الأحجار الكريمة الحمراء والبيضاء والخضراء التي تعكس ألوان العلم اللبناني.

وفي هذا السياق، علق روبير معوّض على ألوان التاج النابع من العلم اللبناني، وقال: "يعتزّ لبنان بتاريخ عريق رسّخ جذوره فيه على مدى سنين طويلة من الزمن، ونحن ملتزمون بتصميم تاج يُعبّر عن قوة هذا البلد وجماله، وأمله الثابت بمستقبل مشرق. ومنح التاج للفائزة التي ستصبح سفيرة للبلاد، فتحمل آمال الشعب اللبناني وأحلامه".



واختارت دار معوّض عبارة "أرزة الأمل" للتعبير عن إعجابها العميق بروح اللبنانيين، ولتشكّل رمزاً قوياً يسطّر الاعتزاز بالحسّ الوطني، بحيث تعكس الأسلوب الفني الذي تتميّز به الدار وتحمل في ثناياها تقديراً كبيراً لتراث هذه الأمة العظيمة. كما يتألّق وسط التاج بتصميم متّقن يصوّر شجرة الأرز التي تجسّد القوة والتفاؤل الذي لا يخبو بريقه. كما تطلّ شجرة الأرز الباسلة محاطةً بزخارف مرصعة بالأحجار الكريمة ترتفع حولها لتغمرها ببريقها، فتعبّر عن تطلّعات المجتمع اللبناني وأمانيه التي لا تُعدّ ولا تحصى. (نواعم)