خبر حزين لمحبيها.. ممثلة شهيرة تنفصل عن حبيبها وهذا ما فعلته بصورهما!

قررت الممثلة التركية أصليهان مالبورا، الإنفصال عن حبيبها ميتين تيمل، والذي عاشت معه قصة حب استمرت لمدة 10 سنوات.

وقامت أصليهان التي بدأت بقصة الحب مع ميتين منذ سن الـ 18، بحذف ذكرياتها معه، من خلال مسح جميع الصور التي تجمعهما معا على إنستقرام.

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وبحسب تقرير للصحفية بيرسين ألتونتاش عبر حسابها على X، فإن الإنفصال حصل منذ حوالي الـ 4 أشهر، ولا يعرف السبب وراء ذلك، خصوصا وأنهما عاشا حياة بعيدة عن الأضواء.

وبينما قامت مالبورا بحذف جميع الصور مع تيمل من حسابها على إنستغرام بعد الانفصال، لم يقم متين بنفس خطوتها لغاية هذه اللحظة. (et بالعربي)