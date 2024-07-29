31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد علاقة حب استمرت حوالى 10سنوات.. النجمة التركية تنفصل عن حبيبها
Lebanon 24
29-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انفصلت النجمة التركية أصليهان مالبورا عن حبيبها ميتين تيمل، بعد علاقة حب طويلة استمرت ما يقارب الـ 10 سنوات.
وبحسب تقارير تركية، فإن انفصال الثنائي حدث قبل ما يقارب الـ 4 أشهر، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتهاء هذه العلاقة المميزة.
Advertisement
وتأكيدًا على الأخبار، قامت نجمة مسلسل "3 قروش" بحذف جميع صورها وذكرياتها مع حبيبها، فيما احتفظ تيمل بصورهما معًا، ولم يسر على نهجها؛ ما أثار التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية عودتهما، فيما رجح آخرون أن يكون تيمل هو سبب الخلاف، وأن رد فعل أصليهان هو من باب الغضب، متمنيين أن يمنحا علاقتهما فرصة ثانية.
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
08:00 | 2024-07-29
29/07/2024 08:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
05:44 | 2024-07-29
29/07/2024 05:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
03:08 | 2024-07-29
29/07/2024 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام كلينك تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:48 | 2024-07-29
29/07/2024 03:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
11:14 | 2024-07-29
29/07/2024 11:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:59 | 2024-07-30
هايلي بيبر تتفاعل مع شائعات طلاقها من جاستن بيبر
16:00 | 2024-07-29
خطأ كبير.. لا تحتفظي بمستحضرات التجميل هذه في الثلاجة!
13:14 | 2024-07-29
فنانة مشهورة تحضر لأعمال جديدة.. ومفاجأة لجمهورها
10:40 | 2024-07-29
خبر حزين لمحبيها.. ممثلة شهيرة تنفصل عن حبيبها وهذا ما فعلته بصورهما!
08:22 | 2024-07-29
عكس ألوان العلم اللبناني فأبهر الجميع.. التفاصيل الكاملة لتاج ملكة جمال لبنان 2024
04:21 | 2024-07-29
أمام رئيس الوزراء الفرنسي... ليدي غاغا تعلن خطوبتها في أولمبياد باريس
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 09:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 09:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 09:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24