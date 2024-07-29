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فنون ومشاهير

بعد علاقة حب استمرت حوالى 10سنوات.. النجمة التركية تنفصل عن حبيبها

Lebanon 24
29-07-2024 | 23:00
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انفصلت النجمة التركية أصليهان مالبورا عن حبيبها ميتين تيمل، بعد علاقة حب طويلة استمرت ما يقارب الـ 10 سنوات.


وبحسب تقارير تركية، فإن انفصال الثنائي حدث قبل ما يقارب الـ 4 أشهر، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتهاء هذه العلاقة المميزة.
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وتأكيدًا على الأخبار، قامت نجمة مسلسل "3 قروش" بحذف جميع صورها وذكرياتها مع حبيبها، فيما احتفظ تيمل بصورهما معًا، ولم يسر على نهجها؛ ما أثار التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية عودتهما، فيما رجح آخرون أن يكون تيمل هو سبب الخلاف، وأن رد فعل أصليهان هو من باب الغضب، متمنيين أن يمنحا علاقتهما فرصة ثانية.

 

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