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المرأة
إلهام شاهين تكشف أسباب توقّف فيلمها الجديد
Lebanon 24
29-07-2024
|
23:00
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كشفت الفنانة إلهام شاهين أسباب رفض الرقابة على المصنّفات الفنية الموافقة على تصوير فيلمها الجديد "نسيم الحياة".
وقالت إلهام شاهين في تصريح: قدّمت خلال الفترة الماضية سيناريو لفيلم جديد يحمل عنوان "نسيم الحياة"، ولكنني فوجئت بالرقابة ترفض تصوير الفيلم معلّلين الرفض بأنه يناقش قضايا جريئة وشائكة.
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وأضافت: "سوف أعقد جلسات عمل مع المخرجة هالة خليل والمؤلفة هناء عطية في محاولة لتنفيذ ملاحظات الرقابة وتغيير الأحداث التي اعترضت عليها أو على الأقل تخفيفها حتى يتسنى لنا البدء بتصوير الفيلم، لأنني متحمسة جداً له وأرى أنه يطرح قضايا مهمة لا بد من مناقشتها".
(لها)
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