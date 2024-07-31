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المرأة

متابع طلب منها الزواج... ورد غير متوقع من ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
31-07-2024 | 01:35
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مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وخاصة بعض المتابعين الذين طلبوا منها الزواج.

وشاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، صورة بإطلالة شبابية ظهرت خلالها بنيولوك مختلف، وكتبت على الصورة: "خطر أوي".
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تفاعل المعجبين مع صورة ياسمين عبد العزيز، وجاء من ضمن التعليقات، شخص طلب منها الزواج وقال: "لا، إحنا لا بد أن نتزوج وبسرعة"، "لترد ياسمين ساخرة من الطلب بصورة كوميك فكاهي للفنان محمد هنيدي من مسرحية حزمني يا الشهيرة قائلة: "اتقفلت من الصنف كله".

متابع آخر عبر عن حبه لياسمين عبد العزيز بطريقة صريحة، وكتب: "بحبك"، لكن أكملت ياسمين طريقتها المرحة الكوميدية، واكتفت بالرد عليه ساخرة بصورة تعبر عن ضيقها بشخصيتها من مسلسلها الخاص "هربانة منها"، الذي عُرض قبل سنوات.

تفاعل كثير من النشطاء مع صورة ياسمين عبد العزيز الجديدة، وأعرب قطاع عريض منهم عن إعجابهم بخطوتها الجديدة نحو الاهتمام بنفسها وممارسة الرياضة. (نواعم)
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