Advertisement

المرأة

عبير صبري: غادة عبد الرازق أفضل من هذه الممثلة

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1228939-638580601923235998.jpg
Doc-P-1228939-638580601923235998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الفنانة عبير صبري إنها تفضّل موهبة الفنانة غادة عبد الرازق على النجمة سمية الخشاب، كما تحب أن تمثّل في الجنّة.
وردّت عبير صبري على الفيديو المثير للجدل الذي قال فيه الملحن عمرو مصطفى "عبير صبري بتقول من العين دي للعين دي... في رمضان... في رمضان؟!"، قائلةً: "أنا شاورت كده وكده على كتفي لكن هو فسره بالأسلوب ده... دي حاجه بتاعته".
Advertisement
كما سخرت عبير صبري من سؤال الإعلامي نزار الفارس لها: "تزوجتي زوجك بأي محكمة ولا عرفي؟"، حيث أجابته بالقول:"الله جبتها من فين دي". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2024-07-31
12:30 | 2024-07-31
09:30 | 2024-07-31
06:52 | 2024-07-31
01:35 | 2024-07-31
16:07 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24