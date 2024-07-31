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المرأة
عبير صبري: غادة عبد الرازق أفضل من هذه الممثلة
Lebanon 24
31-07-2024
|
23:00
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قالت الفنانة عبير صبري إنها تفضّل موهبة الفنانة غادة عبد الرازق على النجمة سمية الخشاب، كما تحب أن تمثّل في الجنّة.
وردّت عبير صبري على الفيديو المثير للجدل الذي قال فيه الملحن عمرو مصطفى "عبير صبري بتقول من العين دي للعين دي... في رمضان... في رمضان؟!"، قائلةً: "أنا شاورت كده وكده على كتفي لكن هو فسره بالأسلوب ده... دي حاجه بتاعته".
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كما سخرت عبير صبري من سؤال الإعلامي نزار الفارس لها: "تزوجتي زوجك بأي محكمة ولا عرفي؟"، حيث أجابته بالقول:"الله جبتها من فين دي". (لها)
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