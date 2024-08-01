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المرأة
بعد إصابتها بالسرطان.. هذا ما كشفته ممثلة معروفة عن حالتها الصحية
Lebanon 24
01-08-2024
|
07:51
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تحدثت الممثلة المصرية عايدة رياض عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بالسرطان قبل سنوات.
وأكدت في لقاء صحافي أنها شفيت بالكامل من المرض، وأشارت إلى أنّ الفحوصات الطبية التي تجريها بانتظام أكّدت أن المرض الخبيث لم يعاود الظهور في جسدها مرة أخرى. (لها)
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