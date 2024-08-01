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المرأة

بعد إصابتها بالسرطان.. هذا ما كشفته النجمة المصرية عن حالتها الصحية

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:00
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أكدت النجمة عايدة رياض أنها شفيت بالكامل من السرطان، مشيرة الى ان الفحوصات الطبية التي تجريها بانتظام أكدت أن المرض الخبيث لم يعاود الظهور في جسدها مرة أخرى. 

وقالت في لقاء صحافي: "الحمد لله أنا حاليا بصحة جيدة جداً وأشكر ربنا على المرض وعلى كل شيء، كانت أزمة ومرت واشكر الجمهور على سؤاله عني".
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وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت الجمهور بالإعلان عن خضوعها للعلاج الكيماوي لمدة 3 سنوات بصمت، مؤكدة أنها أصرت على إخفاء الأمر بانتظار أن تتحسن حالتها الصحية.

وأكدت حينها أن شعرها تعرض للتساقط ونصحها طبيبها المعالج بالعودة للأعمال الفنية بعد 3 جلسات علاجية فقط وارتداء شعر مستعار، لافتة إلى أنها كانت ترقص وتغني مع الممرضات في المستشفى ولديها أمل كبير في الشفاء.
المصدر: لها
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