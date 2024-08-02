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المرأة

فنانة مشهورة تعلن حملها الثاني وصورة توثق رد فعل زوجها

Lebanon 24
02-08-2024 | 00:26
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فاجأت الفنانة فرح الهادي متابعيها على السوشيال بالإعلان عن حملها بمولودها الثاني بطريقة مميّزة بحضور زوجها عقيل الرئيسي وابنهما آدم.
ونشرت فرح لحظة معرفتها بالحمل مرة ثانية من خلال فحص الحمل وكردّ فعل عفوي راحت تقبل اختبار الفحص وحرصت بعدها على التأكد من خلال فحص الدم، لتعود وتفاجئ زوجها بطريقة طفولية لطيفة ليسارع ويحتضنها بحب، كتعبير عن سعادته بهذا الخبر السعيد.
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وشاركت نجمة السوشيال ميديا متابعيها بمقطع فيديا عفوي ظهرت فيه وهي تستند على ظهر زوجها وهو يحمل طفلهما، لترفع صورة الايكو التي تؤكد حملها، معلنة أن عائلتها ستصبح من 4 أفراد خلال أشهر.
ونشرت بعدها مجموعة من الصور التي نسقت من خلالها فستانها باللون البيج مع ملابس زوجها وابنها باللون الأبيض واستعرصت بطنها المنتفخ بطريقة لطيفة، ولفت عقيل الانظار بقبلته الرومنسية على بطن فرح، وبدا الثنائي في غاية السعادة. (لها)




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