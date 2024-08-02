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المرأة

أصالة نصري حزينة بسبب قرار اتخذ بحقها في بيروت

Lebanon 24
02-08-2024 | 03:30
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حزنت الفنانة السورية أصالة نصري على القرار الذي صدر بشأن تأجيل حفلها المنتظر والذي كان سيقام في بيروت في العاشر من الشهر المقبل؛ وهو الأول بعد سنوات طويلة من غيابها عن الحفلات الكبيرة في لبنان.
وجاء قرار تأجيل الحفل بسبب الوضع الامني الذي استدعى توقّف بعض رحلات الطيران وارتباك في حركة المسافرين، بحسب ما أعلن مطار رفيق الحريري الدولي.
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وكان المتعهد وصاحب الحفل حسن كسيرة قد أصدر بياناً أعلن فيه عن تأجيل حفل الفنان تامر حسني والفنانة أصالة نصري ومجموعة من فنانين آخرين نظراً للظروف التي يمر بها لبنان. 
وفي معلومات خاصة لموقعنا، علمنا أن أصالة أبدت تجاوباً رغم حزنها الكبير بأنها ستتأخر عن جمهورها في لبنان، لكنها رددت أنها متفائلة وأن إحساسها بأن الحفل سيقام مهما تأخر وأن شغفها للمجيء الى بيروت يفوق كل شي وتمنّت أن تهدأ الظروف قريباً جداً.
وبحسب الحجوزات وشراء البطاقات، كان متوقعاً أن يحشد اكثر من 3000 مشاهد  في انتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة. (نواعم)
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