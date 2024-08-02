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المرأة

فنانة تتّهم إبن فنان شهير بالاعتداء عليها... استدرجها وحاول إغتصابها!

Lebanon 24
02-08-2024 | 06:08
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ضجت وسائل إعلام مصرية بالحديث عن اتهام الفنانة التونسية نرمين صفر لنجل فنان مصري راحل شهير بالاعتداء عليها.

واتهمت الفنانة الاستعراضية الشاب بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها بسلاح أبيض في مدينة قصر سعيد.
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وأفادت صفر عبر حسابها على فيسبوك بأنها تعرضت لمحاولة استدراج تحت تهديد السلاح، وقدمت بلاغا للشرطة بالحادث. (العربية)
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