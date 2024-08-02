لتعزيز القدرات الإبداعية عند طفلك.. 5 خطوات مفيدة

القدرات الإبداعية للطفل تحتاج إلى تقوية منذ الصغر، من بداية اكتشافها، وتنميتها مع الوقت، وتشجيع الطفل على تطويرها وزيادة شغفه بها، حتى تصبح موهبة عظيمة تؤثّر إيجاباً على مستقبل الطفل وبناء شخصيته.

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وفي ما يلي 5 طرق لتعزيز القدرات الإبداعيّة لطفلك:



1- مشاركة اللعب مع الطفل وفي ما يلي 5 طرق لتعزيز القدرات الإبداعيّة لطفلك:

لا تتدخّلي في طريقة لعب طفلك، بل شاركيه اللعب بأسلوبه الخاص، تفاعلي معه وحاولي مجاراة ما يفعله دون محاولة تغيير طريقته، حتى يكون حر الإبداع والتفكير.



2- شجعي الطفل على استخدام حواسه

تشير الأبحاث إلى أن دماغ الطفل يحصل على إشارات بصريّة قوية من التباينات بالأبيض والأسود.

استغلي هذه المعلومة وابدئي مع طفلك من سن صغير لتحفيز حاسة البصر لديه، عبر اللعب بخيوط ملونة بالأبيض والأسود، لتحفيز دماغه.

أيضاً يمكنكِ تنمية حاسة اللمس لديه عبر استخدام أنسجة ناعمة، وأخرى خشنة والسماح له بلمسها.



كذلك، شجعي طفلك على استخدام حواسه، واحرصي على تدريبها، لأنها أهم الطرق لتعزيز القدرات الإبداعية لديه.

3- استخدمي تعبيرات الوجه في اللعب

استخدمي تعبيرات الوجه في اللعب مع طفلك عن طريق لعبة محاكاة تعبيرات الوجه، وسيحاول الأخير تقليد تعبيرات وجهك، وهو ما ينمّي الحس الإبداعي لديه.



4- شجعي طفلك على التفاعل مع الموسيقى

أثبتت الأبحاث أن الأطفال الصغار يحبون الموسيقى الكلاسيكية. لذلك، جرّبي تشغيل الموسيقى المفضلة لكِ، وشجّعي طفلك على التفاعل مع الموسيقى، فالموسيقى من أهم عوامل تعزيز القدرات الإبداعية للطفل.



5- امنحي طفلك فرصة الاستكشاف

عززي قدرات طفلك الإبداعية عبر الاستكشاف، عن طريق إتاحة مجموعة من الألوان، الأصوات المختلفة، والمواد المختلفة في القوام والرائحة، وامنحي لطفلك فرصة الاستكشاف، وراقبيه في صمت، فالاستكشاف يساعد على تنمية خيال الطفل، ورغبته في المعرفة، والاعتماد على نفسه. (نواعم)