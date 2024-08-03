توفيت بعد صراع مع المرض.. حزن كبير بعد رحيل "صديقة النجوم" فمن هي؟

فارقت سيدة الأعمال المصرية ميريت رحمي الحياة بعد صراع مع المرض أمس السبت.

وشكل خبر وفاة ميريت صدمة للعديد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام، حيث توصف بأنها "صديقة النجوم".

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وحرص عدد كبير منهم على التواجد في جنازتها والتي أقيمت عقب صلاة عصر السبت بمسجد الشرطة.

وكتبت المذيعة بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "البقاء لله وجعتي قلبي الله يرحمك"، وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي على منشور بوسي قائلة: "البقاء لله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".





كما نعت الفنانة زينة، سيدة الأعمال ميريت رحمي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" وقالت: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصبر من عندك يا رب، مع السلامة يا ميريت، هتوحشيني يا طيبة يا جدعة".



بدورها، حرصت الفنانة نسرين إمام على المشاركة في دفتر عزاء سيدة الأعمال ميريت رحمي، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "انستغرام" وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى ميريت وحيد رحمي.. في الجنة إن شاء الله".

وميريت هي ابنة المستشار وحيد رحمي، رجل الأعمال الذي يترأس إدارة مجموعة فنادق بالبحر الأحمر، ووالدتها تُدعى سلوى رحمي. وعلى الصعيد المهني، تشغل ميريت منصب رئيس مجلس إدارة شركة صني دايز لإدارة الفنادق والمنتجعات ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات ميريت للتنمية السياحية.

كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وذلك وفقا لـ الصفحة الشخصية لأسرة وأصدقاء سيدة الأعمال الراحلة ميريت رحمي. (وكالات)