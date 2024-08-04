ياسمين عبد العزيز تنهار في جنازة... وأحمد العوضي يساندها

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز حضور جنازة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي اسماعيل، لكنها انهارت أمام المستشفى بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي تواجدت فيها جثامين المنتجين الذين رحلوا عن عالمنا أمس.

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حرص النجم أحمد العوضي على التواجد بجانبها في أول ظهور لهما سويا بعد الانفصال، لمحاولة تهدئتها، والتي بدى عليها الحزن الشديد.

وكانت ياسمين عبد العزيز عبرت عن حزنها الشديد لرحيل حسام شوقي الذي كانت تعتبره أخ لها، وكانت على معرفة بأسرته وتقوم بزيارتهم معه في كفر الزيات.

وكتبت ياسمين عبر حسابها بتطبيق انستغرام: "حسام شوقي مش منتج لا حسام كان ليا أخ وصديق وسند وضهر مع سلامة يا أطيب وأجدع وأغلى إنسان .. ربنا يرحمك يا اخويا يا غالي يارب يصبرني يارب".

وبعدها بساعات كتبت: "إيه يا حودة حتى انت كمان هتمشي مع حسام والله كتيررر اللي بيحصل لي ده كتير عليا والله".

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، بمسقط رأسهم، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما على رأسهم المنتج تامر مرسى، ونقيب الممثلين أشرف زكى. (نواعم)