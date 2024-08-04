وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة: "لو عندي واسطة كنت يمكن اربحت" (فيديو)

أشارت الوصيفة الثانيّة لملكة جمال لبنان للعام 2018 يارا بو منصف، إلى أنّ هدفها من المُشاركة في المُسابقة لم يكن الفوز باللقب.

وقالت بو منصف: "الحلوة لازم تأدم على ملكة جمال لبنان"، وأضافت أنّها كانت توقّعت فوز مايا رعيدي باللقب لأنّها بغاية الجمال.

وتابعت: "كنت حاسي إنو مايا رح تربح اللقب، فيه ناس عندن واسطة أكتر من غيرن".

ولفتت إلى أنّها كان من المُمكن أنّ تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لو كان لديها "واسطة". (رصد لبنان 24)