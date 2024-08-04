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المرأة

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. لن تصدقوا الشبه بينهما (صورة)

Lebanon 24
04-08-2024 | 12:17
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نشرت النجمة المصرية شريهان مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالية الـ 15.
وكتبت شريهان: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وأنت بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام، عيد ميلاد سعيد يا قلب مامي".
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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي أظهرت تالية بشكل واضح للمرة الأولى بعدما حرصت النجمة المصرية على إخفاء ملامحها. (lbc)
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