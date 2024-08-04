شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. لن تصدقوا الشبه بينهما (صورة)

Advertisement

نشرت النجمة المصرية شريهان مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالية الـ 15.وكتبت شريهان: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وأنت بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام، عيد ميلاد سعيد يا قلب مامي".وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي أظهرت تالية بشكل واضح للمرة الأولى بعدما حرصت النجمة المصرية على إخفاء ملامحها. (lbc)