Advertisement

المرأة

فنانة تكشف حقيقة اعتزالها وسبب لجوئها لـ"تيك توك"

Lebanon 24
04-08-2024 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1230340-638584067088528899.jpg
Doc-P-1230340-638584067088528899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة أميرة فتحي، حقيقة اعتزالها الفن، إضافة إلى لجوئها لعمل بث مباشر على تطبيق "تيك توك".
وقالت أميرة: "خرجت في أكثر من بث مباشر قبل فترة لكن لم أرتاح لأني مش مذيعة وبطلع أتكلم لو في موضوع تريند بس، ومقدرش ألوم الفنانين اللي واخدين لايفات التيك توك شغلانة، كل واحد وظروفه وربنا يعينا ويعين الناس والظروف صعبة علينا كلنا".
Advertisement
وعن  شائعة اعتزالها الفن التي ترددت بشكل واسع خلال الفترات السابقة، قالت: "شائعة اعتزالي للتمثيل بتطلع عليَّ منذ فترة طويلة، لأن الدنيا كلها فيها كذب وعندنا في الوسط ناس بتقول كلام من تحت لتحت، ولما بيحصل أي ترشيح لفنان أو فنانة بيطلع حد يوقف الموضوع ويقول دي فلانة مسافرة أو اعتزلت".
وتابعت: "حدث معي أن منتج غير مصري حاول أن يصل لي وقالوا له إن أميرة فتحي اعتزلت، فأنا أفاجأ بأخبار اعتزالي ولن أقول على هذا غير أنه سخافة، وما يطمئنني أن ربنا إذا أراد شيئًا لي سيحدث". (لها)
أميرة فتحي تكشف حقيقة اعتزالها وسبب لجوئها لـ
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:17 | 2024-08-04
10:00 | 2024-08-04
08:00 | 2024-08-04
07:05 | 2024-08-04
05:44 | 2024-08-04
04:41 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24