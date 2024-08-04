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كشفت الفنانة أميرة فتحي، حقيقة اعتزالها الفن، إضافة إلى لجوئها لعمل بث مباشر على تطبيق "تيك توك".وقالت أميرة: "خرجت في أكثر من بث مباشر قبل فترة لكن لم أرتاح لأني مش مذيعة وبطلع أتكلم لو في موضوع تريند بس، ومقدرش ألوم الفنانين اللي واخدين لايفات التيك توك شغلانة، كل واحد وظروفه وربنا يعينا ويعين الناس والظروف صعبة علينا كلنا".وعن شائعة اعتزالها الفن التي ترددت بشكل واسع خلال الفترات السابقة، قالت: "شائعة اعتزالي للتمثيل بتطلع عليَّ منذ فترة طويلة، لأن الدنيا كلها فيها كذب وعندنا في الوسط ناس بتقول كلام من تحت لتحت، ولما بيحصل أي ترشيح لفنان أو فنانة بيطلع حد يوقف الموضوع ويقول دي فلانة مسافرة أو اعتزلت".وتابعت: "حدث معي أن منتج غير مصري حاول أن يصل لي وقالوا له إن أميرة فتحي اعتزلت، فأنا أفاجأ بأخبار اعتزالي ولن أقول على هذا غير أنه سخافة، وما يطمئنني أن ربنا إذا أراد شيئًا لي سيحدث". (لها)