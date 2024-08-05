رسالة صوتية من شيرين عبد الوهاب الى جمهورها عبر تويتر: "وحشتوني أوي"

Advertisement

وأرسلت شيرين رسالة صوتية عبرت فيها عن اشتياقها لجمهورها.وقالت شيرين في الرسالة الصوتية: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشه بحبهم ليا ربنا يديكم نعمه في حياتي ، وحشتوني أوي".وظهرت شيرين من خلال التسجيل الصوتي بحالة نفسية مطمئنة لجمهورها، وجاءت التعليقات كالآتي: "وحشتينا يا صوت مصر"، "وحشتينا انتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوي من الأول".جدير بالذكر أنه بعد انقطاع طويل عن السوشيال ميديا بسبب الاستيلاء على حساباتها في كل مواقع التواصل الاجتماعي، دشّنت الفنانة شيرين عبد الوهاب حساباً جديداً باسمها على موقع "X" لتفتح صفحة جديدة مع جمهورها ومتابعيها من جديد.وفي أول تفاعل لحساب شيرين عبد الوهاب الجديد عبر "X"، كتبت آية قرآنية من سورة "فاطر": "وَقَالُواْ الْحَمْدُ للّهِ الّذِيَ أَذْهَبَ عَنّا الْحَزَنَ إِنّ رَبّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ".وتابع حساب شيرين عبد الوهاب خمسة حسابات فقط، هي للنجمات: سميرة سعيد ومنة شلبي وإليسا ونوال الزغبي، ومصفّف الشعر اللبناني طوني مندلق.ومن المعروف أن النجمات سميرة سعيد ونوال الزغبي وإليسا دائماً يوجّهن رسائل دعم لشيرين عبد الوهاب في الأزمات التي تمر بها، أما الفنانة منة شلبي فهي صديقة مقرّبة منها، فيما تتعاون شيرين دائماً مع مصفّف الشعر طوني مندلق في أي حفل تقدّمه.وكانت أزمة إدارة حسابات شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل قد بدأت منذ فترة، اتّهمت بعدها شقيقها محمد عبد الوهاب بالاستيلاء على حساباتها بمساعدة المنتج محمد الشاعر. (نواعم)