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المرأة

وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:42
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كشفت الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان السابقة يارا بو منصف أنّها عاشت قصّة حبّ مرّة واحدة، وأنّها تعرّضت للخيانة.
 
 
وأشارت بو منصف إلى أنّها تركت حبيبها قبل حوالي شهرين، وردّاً على سؤال عما إذا كانت تبكي في كل ليلة بسبب الإنفصال، أجابت: "أكيد بدك تزعلي على شخص كان جزء من حياتك لفترة طويلة".
 
 
وعن سبب إنفصالها عن حبيبها، قالت "قسمة ونصيب. (رصد لبنان 24)
 
 
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