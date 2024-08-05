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المرأة

جميلة جدّاً... إعلاميّة "الجديد" تُعايد إبنتها تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:39
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عايدت الإعلاميّة في قناة "الجديد" رواند بو ضرغام إبنتها بمناسبة عيد ميلادها.
 
 
ونشرت رواند صورة لابنتها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، علّقت عليها بالقول "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة". (رصد لبنان 24)
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الجديد

رواند بو ضرغام

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